ВТБ и НСПК подписали соглашение о сотрудничестве

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума 2017.

В рамках партнерства банк ВТБ и НСПК договорились о поддержке инновационного развития банковских и платежных сервисов системы «Мир», предоставлении электронных услуг гражданам России, бизнесу и органам власти с использованием национальных платежных инструментов.

Стороны договорились объединить усилия по поддержке перевода эмиссии карточных продуктов проекта «Социальная карта москвича» (проект розничного бизнеса банка ВТБ) на карты платежной системы «Мир», а также подготовить новые продукты, в т.ч. для нельготных категорий жителей Москвы. Для использования карт «Мир» лицами пожилого возраста будет разработана специальная комплексная программа повышения финансовой грамотности.

Банк ВТБ обеспечит обслуживание карт «Мир» в регионах России и странах присутствия банка, а также расчетные функции по международным операциям.

По словам президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, партнерство банка ВТБ с НСПК позволит обеспечить гражданам страны доступный, удобный и выгодный платежный сервис, который создан с учетом национальных интересов и по самым высоким стандартам отрасли. С учетом накопленного опыта участия в проектах социальной сферы и программах повышения финансовой грамотности населения группа ВТБ готова поддерживать все операции национальной системы платежных карт на территории России.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев отметил, что одним из важных направлений сотрудничества ВТБ и НСПК в рамках подписанного сегодня соглашения станет развитие карточных продуктов для тех жителей столицы, которые не имеют социальных льгот, но активно пользуются городскими сервисами – транспортными, медицинскими и другими. Кроме того, продолжится совместная работа со структурами Правительства Москвы по переводу проекта «Социальная карта москвича» на платформу платежной системы «Мир».