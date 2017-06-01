Росгвардия рекомендует не ездить на футбол с оружием

Управление Росгвардии по Владимирской области проинформировало владельцев гражданского оружия об ужесточении мер в связи с мундиалем-2018. Силовое ведомство порекомендовало жителям региона-33 не выезжать в города, где состоятся игры чемпионата, с зарегистрированным оружием.

Дело в том, что 9 мая 2017 года президентом РФ был подписан Указ № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

В соответствии с пунктом 12 данного Указа в период с 1 июня по 12 июля 2017 года в городах Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи, запрещается:

оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в РФ и вывоза из РФ спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта, a также передачи, ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических лиц с особыми уставными задачами возложенных на них Федеральным законом служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции).

Обращаем внимание, что понятие «оборот оружия» согласно Федерального закона РФ №150 «Об оружии» включает в себя: производство оружия, торговлю оружием, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз из нее.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/broddi_mlj/ 60521212/199649/199649_original.jpg