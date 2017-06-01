Владимирские выпускники написали ЕГЭ по математике базового уровня

У выпускников школ началась жаркая пора – период сдачи ЕГЭ. Накануне прошел первый обязательный экзамен по математике базового уровня.

Его успешная сдача позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.

По данным регионального департамента образования, во Владимирской области ЕГЭ по математике базового уровня написали 4734 выпускника. Для ЕГЭ было задействовано 47 пунктов проведения экзамена.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи достаточно набрать три балла.

Что касается результатов, то они будут известны не позднее 14 июня.

Фото: http://sakhalife.ru/v-yakutii-7390-vyipusknikov-napisali-ege-po-matematike-bazovogo-urovnya/