В УФСИН выберут свою мисс

14 представительниц исправительных учреждений области принимают участие в I этапе V Всероссийского конкурса «Мисс УИС – 2017».

Ранее в каждом подразделении УФСИН России по Владимирской области прошел отбор лучших сотрудниц. Накануне они приехали во Владимир и вступили в трехдневную борьбу за победу.

В первый день девушки прошли тестирование на знание законодательства и нормативных актов, регламентирующих деятельность УИС, сдали зачеты по строевой и огневой подготовке в стрелковом тире и показали боевые приемы борьбы.

Сегодня участницы пробегут кросс в один километр и посоревнуются в плавании вольным стилем на 50 метров. Завершится конкурс уже завтра гала-концертом, включающим в себя следующие конкурсы:

– «Краса России» (участницы в национальных костюмах представляют свой город, поселок в творческой форме)

– «Творческий номер»

– «УИС-кино» (озвучивание отрывка из отечественного фильма на тему рекламы своей профессии)

– «Офицерский бал» (бальный танец европейской программы на выбор)

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, победительнице предстоит представлять Владимирскую область на втором этапе конкурса «Мисс УИС-2017» по Центральному Федеральному округу.

Отметим, что последний раз конкурс «Мисс УИС» проводился в 2012 году, а победила в нем сотрудница владимирского СИЗО-1 Екатерина Капустина. Самым большим достижением представительниц Владимирской области на конкурсе стало участие психолога УФСИН Олеси Кочетковой во всероссийском финале в Омске в 2007 году. Она завоевала титул «Вторая Вице-Мисс УИС России». Именно Олеся Кочеткова, будучи членом жюри, наденет корону победительнице нынешнего конкурса.

Фото: http://33.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=323050