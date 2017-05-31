В Петушинском районе граффитист разрисовал стену администрации

По факту вандализма возбуждено уголовное дело

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Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в дежурную часть полиции поступила информация от местного жителя о том, что неизвестный молодой человек краской из баллончика разрисовал в стиле граффити одну из стен здания администрации Петушинского района.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что причастен к этому 21-летний местный житель.

Задержанный молодой человек свою вину отрицать не стал, пояснив, что, знал о том, что площадка для нанесения рисунка должна согласовываться, однако, употребив спиртные напитки, поступил иначе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: https://33.мвд.рф/

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