Детская лаборатория безопасности исколесит область

Детский центр безопасности дорожного движения создан в рамках программа «Лаборатория безопасности», разработанной по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на формирование культуры поведения ребят на дорогах и снижения аварий с участием детей.

Инновационный детский центр оборудован на базе микроавтобуса марки «Форд». С помощью «технической начинки» автомобиля там можно проводить самые разнообразные практические занятия, игры, тренинги.

– Это именно то, о чем мы так долго мечтали. С таким комплексом мы теперь объедим все школы, детские сады и заедем во все уголки нашей области, – порадовалась руководитель Владимирской юношеской автошколы Галина Смирнова.

Владимирская область стала пилотной площадкой в работе лаборатории детской безопасности. Почему регион-33 так заинтересован в применении этой новинки, объяснила губернатор Владимирской области Светлана Орлова: «Есть безответственные водители, в том числе и среди родителей. Но есть такие ответственные дети, которые и своих родителей научат безопасному поведению на дорогах. С помощью таких комплексов мы воспитаем хороших будущих водителей и гаишников».

В этом первое лицо региона-33 поддержала президент всероссийского экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре: «Лаборатория безопасности – это не разовый проект, это системная идея. Наша задача – вырастить поколение детей, имеющих четкое представление о культуре поведения на дорогах».

Инновационный детский центр включает в себя не меньше ста различных экспонатов, приборов, техники и литературы. Это обучающий манекен, детское удерживающее устройство, аптечка, велосипеды, самокаты, настольные макеты с играми, дорожные знаки и разметки, ноутбук для демонстрации фильмов и роликов – всего не перечесть.

Помимо оборудования в лабораториях безопасности есть методики всех необходимых занятий. Педагоги могут брать готовые тренинги и проводить их в классе с учениками любого возраста.

Владимирский регион первым из субъектов РФ получил мобильный автогородок. В течение двух ближайших лет такие центры будут созданы еще в 30 регионах России.

Фото администрации Владимирской области