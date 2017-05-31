Смыслы на Клязьме обойдутся казне в 408,7 миллионов рублей

В первых числах июня на электронной площадке госзакупок разыграют 9 контрактов на организацию и проведение всех семи смен Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме».

Деньги в сумме 408,7 миллионов рублей выделяет федеральный бюджет. Количество контрактов по сравнению с предыдущим годом уменьшилось вдвое, но их общая стоимость выросла примерно на 8 миллионов рублей. В масштабах затрат на форум разница незначительна, а вот число смен по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 8 до 7.

Согласно конкурсной документации, с 27 июня по 20 августа форум примет 1000 участников, 110 волонтеров и 205 лекторов, преподавателей, экспертов, спикеров и гостей, а также 375 организаторов, партнеров и представителей оперативных служб. Всего 1690 человек.

Так, в районе озера Запольское Камешковского района, к открытию форума поставят 140 каркасных палаток, в которых разместится 1300 одноярусных кроватей с матрасом и подушкой. В каждой палатке будет стоять стол, 10 стульев и 2 огнетушителя.

На форуме будет весьма увлекательная и разнообразная спортивная программа. Обязателен для всех утренний фитнес, далее в течение дня – по зонам и интересам. Обустроят площадку для силовых тренировок, кроссфита, для игры в волейбол, футбол, баскетбол и даже бадминтона. Поставят столы для настольных игр (шахматы, шашки), для армрестлинга. Откроют бойцовский клуб с помостом и для занятий боксом одновременно 10-х человек.

Отдельные зоны создадут для сдачи нормативов ГТО и для полосы препятствий. Особое место – для игр в «национальные виды спорта» (так они названы в контракте): на форум заказано по три комплекта для соревнований в городки и в лапту.

Питаться участники форума будут в общих столовых. Для них утверждено семидневное меню с суточной калорийностью не менее 2800 кКал. Каждое утро будут угощать кашами, обязательно со сгущенным молоком.

В завтрак и ужин помимо основных блюд дадут и сэндвичи. Из фруктов только яблоки, и лишь на обед. Все блюда традиционные, никаких изобилий и изысков. В меню есть свинина, курица и рыба. Так что голодными молодые участники форума не останутся.

Список контрактов и их стоимость:

Содействие в организации и проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в части предоставления комплекса услуг по организации работы Служб форума – 45 млн рублей Содействие в организации и проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в части предоставления комплекса услуг по организации и обеспечении службы контроля – 10,6 млн рублей Оказание комплекса услуг по организации и проведению спортивных мероприятий в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» – 8,5 млн рублей Оказание комплекса организационных и технических услуг по подготовке и проведению Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» – 75,4 млн рублей Содействие в организации и проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в части материально-технического оснащения, в том числе атрибутикой и брендированной продукцией, а также обеспечение деятельности служб Форума – 34 млн рублей Содействие в организации и проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в части предоставления комплекса услуг по подготовке территории и обеспечению функционирования объектов инфраструктуры – 123, 8 млн рублей Содействие в организации и проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в части организации трансфера – 13,8 млн рублей. Содействие в организации и проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в части организации питания и проживания – 91,2 млн рублей Содействие в организации и проведении Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в части организации пропускной системы и контроля доступа на территории – 6,4 млн рублей.

Фото: https://fadm.gov.ru