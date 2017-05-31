Ковровчане представили экскаватор с дистанционным управлением

Опытный образец многофункционального колесного экскаватора-погрузчика представили на выставке «Строительная техника и технологии-2017» в Москве. Детище Ковровского электромеханического завода (ОАО «КЭМЗ») предназначено для нужд строительно-дорожной, лесной и лесохозяйственной отраслей.

«Изюминка» экскаватора – опция дистанционного управления. Она необходима для выполнения работ в условиях опасных для жизни и здоровья человека. Рабочее название машины – ANT 2321.

Разработка, испытания и подготовка машины к серийному производству поддержаны Фондом развития промышленности (ФРП), который в 2016 году выдал предприятию льготный заём в размере 297 млн рублей. «Общая стоимость проекта, включая заём Фонда, составляет 448,2 млн рублей», – сообщается в пресс-релизе ФРП .

Опытный образец собран 18 мая 2017 года. Испытания машины продлятся до концаIII-го квартала 2017 года. Начало серийного производства экскаватора-погрузчика запланировано на IV-й квартал 2017 года.

Экскаватор-погрузчик снабжен фронтальным погрузочным оборудованием в своей передней части и экскаваторным оборудованием в задней части. Оператор-водитель может выполнять операции выемки и погрузки грунта, а также другие работы. Предусмотрена возможность оснащения быстросъемным оборудованием: ковшом, отвалом, бетоносмесителем, снегоуборочным агрегатом, дорожной щеткой с бункером, буром, гидромолотом, грузовыми и сельскохозяйственными вилами.

На российском рынке строительно-дорожной техники доминирует импорт, особенно в сегменте экскаваторов-погрузчиков, в котором доля российских производителей статистически незначима. Однако при благоприятных условиях КЭМЗ может уже к 2020 году претендовать на 5-10% российского рынка.

Фото предоставлено Фондом развития промышленности