ВТБ предоставляет гарантийные продукты ПАО «Ростелеком»

По итогам открытых закупочных процедур банк ВТБ и ПАО «Ростелеком» заключили договор о выдаче банковских гарантий с общим лимитом 10 млрд рублей. На сегодняшний день банк предоставил компании банковские гарантии на сумму свыше 1 млрд рублей. Преимущественно это гарантии в обеспечение обязательств по государственным контрактам компании и тендерные гарантии.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отметила: «ВТБ предоставляет компаниям группы «Ростелеком» широкий перечень транзакционных продуктов, и мы рады активному развитию сотрудничества с одним из крупнейших в России операторов связи. Выданные гарантии позволят «Ростелекому» участвовать в конкурсах на предоставление услуг муниципальным и государственным заказчикам, а также эффективно выстраивать взаимодействия с контрагентами».