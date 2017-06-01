Талантливым детям -персональные стипендии

Во Владимире, на Добросельской, 2г, состоялась торжественная церемония вручения персональных стипендий депутата Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева «За отличную учебу и достижения в общественной сфере» одаренным школьникам региона.

Заслуженную награду получили сто учащихся общеобразовательных и спортивных школ и учреждений дополнительного образования Владимирской области. По традиции стипендии вручаются в пяти номинациях: «Отличник и», «Таланты», «Эрудиты», «Организаторы» и «Спортсмены».

Персональные стипендии «За отличную учебу и достижения в общественной сфере», учрежденные Григорием Аникеевым в 2001 году, вручаются дважды в год (в мае и декабре) талантливой молодежи во всех сферах культуры, образования, спорта, краеведения, развития детского и молодежного общественного движения. Всего с 2001 года персональные стипендии в торжественной обстановке получили более 3000 ребят.

– Вручение персональных стипендий – это часть нашей большой работы по поддержке подрастающего поколения, которую мы ведем во Владимирской области уже второе десятилетие, – отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Поддерживая детей и молодежь, мы создаем важные предпосылки для того, чтобы наши дети развивались, а вместе с ними развивалась и наша страна. Персональные стипендии ребята заработали собственным трудом, талантом и целеустремленностью. Мы поддерживаем лучших школьников, чтобы у них был еще один стимул стремиться к высоким результатам.

Учиться на пятерки

По традиции первыми на сцену вышли отличники – победители российских, областных, городских олимпиад по учебным предметам, участники научно-исследовательских программ, конкурсов, выставок и конференций. Среди них – учащаяся Вольгинской школы Петушинского района Валерия Павлова. На торжественное награждение она приехала вместе со своим классным руководителем Еленой Логвиненко.

– Я знаю Леру с третьего класса как ответственную, целеустремленную девочку, – говорит Елена Логвиненко. – Она полностью отдает себя учебе и заслужила эту награду своим трудом. Для ребят персональная стипендия – это поощрение и мотивация для дальнейшего развития, а для меня, как для классного руководителя, – это большая гордость за ученицу.

Валерия заканчивает одиннадцатый класс. На протяжение этих лет она учится на одни пятерки и претендует на «золотую» медаль.

– Я понимаю, что хорошо учиться – это очень важно, – говорит Валерия. – Моя главная цель – поступить в хороший вуз, получить профессию, и для этого я должна много трудиться. Я никогда не была на таких мероприятиях, и для меня очень ценно, что мои старания замечены. Уверена, что мои родители мной гордятся!

Ежегодно стипендиатами становятся спортсмены – победители международных, всероссийских и городских соревнований. Антон Макаров из Кольчугино пятый год занимается спортивным туризмом, неоднократно занимал призовые места на различных состязаниях, имеет второй взрослый разряд и стремится получить первый. Стипендия поможет ему поверить в свои силы.

– Мне очень нравится заниматься скалолазанием, ориентироваться на открытой местности, ходить в походы по родному краю, – рассказывает Антон Макаров. – Для меня эта награда была неожиданной, но очень приятной. Теперь вдвойне буду стремиться получить первый разряд, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

Помогать людям

В номинации «Таланты» на сцену поднялись дипломанты и лауреаты международных, всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов и фестивалей в области искусства, участники художественных выставок. Никита Сергеев из Александрова приехал на торжественное награждение вместе с родителями. Они активно поддерживают увлечение сына музыкой. Никита пять лет играет на фортепиано и балалайке, и недавно он занял три первых места в разных номинациях на конкурсе в Болгарии.

– Мне очень нравится играть на балалайке, потому что этот инструмент символизирует русскую душу, нашу культуру и традиции, – говорит Никита. – И я сегодня очень счастлив, что попал в число ста лучших талантливых ребят региона. Буду и дальше работать над собой и стремиться к своей мечте – стать музыкантом.

Родители волнуются вместе с сыном. Мама Светлана рассказывает, что Никита вложил очень много сил, терпения и ежедневного труда, чтобы добиться сегодняшних успехов.

– Мы гордимся сыном, – говорит Светлана Сергеева. – Мы рады, что он играет на народном инструменте. Музыкальная школа дала ему всестороннее развитие, научила трудиться и достигать поставленных целей.

Десятиклассника Артура Новикова из Александрова можно было бы номинировать на получение персональной стипендии практически по всем номинациям.

У него есть достижения в изучении гуманитарных наук, общественной жизни города и района, а также в танцах. Кроме того, Артур – активный участник общественной организации «СМАЙЛ» («Содружество молодых активных инициативных лидеров»).

– С раннего детства родители приучали меня к тому, что нужно быть полезным людям, – рассказывает Артур Новиков. – Вместе с ребятами мы посещаем детские сады и детские дома, дарим игрушки, показываем спектакли. И мне очень приятно, что мою работу оценили по достоинству.

Мама Артура, Ирина Новикова, работает директором Долматовской школы № 16 Александровского района. На церемонию вручения персональных стипендий Григория Аникеева она приехала вместе с лучшими школьниками района – самыми талантливыми и одаренными ребятами.

– Наш депутат Григорий Викторович Аникеев вносит неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, – говорит Ирина Новикова. – Персональные стипендии – это отличная возможность отметить заслуги детей, поощрить их за успехи в учебе, общественной жизни, спорте, творчестве. Ребятам обязательно нужно помогать, чтобы они ставили перед собой новые цели, понимали, что выбрали правильный путь, и достигали новых высот. Сегодняшние стипендиаты – это наша гордость. Гордость родителей, педагогов, нашей Владимирской области.