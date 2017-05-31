Последний звонок для деревни Степаньково

По их мнению, с закрытием образовательного учреждения со временем в Лету может кануть и вся деревня. «Призыв» оказался в числе первых получателей этого «крика души». Как пишут жители, в деревне Степаньково Муромского района «сейчас проживает около 700 человек, развито сельское хозяйство, имеется Дом культуры, детский сад». Начиная с 1912 года до недавнего времени там располагалась основная школа, которую посещала не только местная ребятня, но и дети из соседней деревни Саксино.

Неприятности у школы появились в 2012 году, когда районная администрация попыталась закрыть школу. Эта идея встретила однозначное сопротивление со стороны населения. В соответствии с законом еще РСФСР, закрытие малокомплектных сельских школ может быть осуществлено только с согласия схода местных жителей, и люди на таком сходе высказались за школу. Но лазейка в законодательстве была найдена, образовательное учреждение было реорганизовано, став филиалом соседней Чаадаевской средней общеобразовательной школы.

Как сказано в письме жителей, адресованном СМИ, с тех пор «школу намеренно поставили в условия выживания, нужды школы не финансировались, учителям и родителям приходилось своими силами поддерживать здание в достойном состоянии». Неудивительно, что за эти годы у школы накопился ряд проблем по хозяйственной части. Тем не менее образовательный процесс здесь не прекращался. В 2016-2017 учебном году в школе обучались 36 человек. И это при том, что многие родители, устав от противостояния и находясь под постоянным прессингом, были вынуждены перевести своих детей непосредственно в Чаадаевскую школу.

«С конца 2016 года руководство Муромского района начало завершающий этап по ликвидации школы в д. Степаньково», – пишут жители. Приказом директора Чаадаевской школы от 24 октября ведение образовательной деятельности было предписано прекратить, а имущество вывезти. Устно якобы был отдан приказ не набирать первоклашек на следующий учебный год. Как сказано в письме жителей, все сотрудники школы, а их 12 человек, будут уволены 28 июня 2017 года без предоставления иной должности.

Несмотря на то что власти Муромского района провели несколько собраний с родителями учеников, на которых говорили о неизбежности закрытия образовательного учреждения, 15 мая этого года сельский сход вновь принял решение о том, что школу необходимо сохранить.

– Мы также общались с родителями, – рассказала «Призыву» сотрудник школы Валентина Латышева. – Если школа будет сохранена, уже в будущем году у нас будет не менее 9 первоклашек, родители еще троих детей сказали, что готовы вернуться в родную школу из Чаадаевской во второй класс.

После очередного сельского схода власти вроде бы пошли на попятную. Встречу с представителями коллектива школы провел глава Муромского района Николай Муравьев. На ней якобы было объявлено, что если удастся привлечь спонсорские деньги на ремонт крыши и восстановление ограждения территории (а это несколько миллионов рублей), то школу удастся сохранить. Однако, как выяснилось позже, даже в случае появления спонсоров, возникает масса бюрократических проволочек по изготовлению проектно-сметной документации, организации торгов и т.д., а это значит, что шансов успеть к первому сентября практически нет.

Таким образом, почти четыре десятка детей каждый день будут вынуждены добираться до школы в с. Чаадаево на автобусе, переходить через трассу с опасным перекрестком, на котором постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия, а сотрудники школы, отдавшие профессии лучшие годы своей жизни, останутся безработными.

«Это не вопрос сохранения одного из типов образовательных учреждений, – пишут жители. – Это общенациональная проблема, связанная с судьбой самого государства. Ликвидация сельских школ становится одной из важнейших причин быстрого оттока трудоспособных граждан в города, а между тем постепенное вымирание российской деревни».

Алексей ВОЛОВИКОВ

Образовательная статистика. «Призыв» попытался получить комментарий по ситуации, сложившейся вокруг Степаньковской школы, в управлении образования Муромского района, однако безрезультатно. Начальник управления Татьяна Масленникова в течение нескольких дней была недоступна для комментариев. Ответ на официальный запрос редакции в областной департамент образования на момент подписания газеты в печать также не был получен. Тем не менее на сайте облдепартамента нам удалось найти отчет ведомства на начало текущего учебного года. Согласно этим данным, по состоянию на 1 сентября 2016 года во Владимирской области действовали 354 дневные общеобразовательные организации (2014-2015 уч.год – 362). За 5 лет их численность снизилась на 11,3% (2011-2012 уч. год – 399), по России за тот же период сокращение составило 9,9% (2011-2012 уч. год – 46,5 тыс.; 2015-2016 уч. год – 41,9 тыс.). В новом учебном году число школ в регионе также сократится.