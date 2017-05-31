В Суздале отметят Троицу

В предстоящее воскресенье, 4 июня, со всей округи съедутся в Суздаль мастера и рукодельницы – гончары, кузнецы, ткачи, резчики по дереву.

Более 80 мастеров из Владимира, Москвы, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода встретятся в Музее деревянного зодчества на празднике народных ремесел и проведут для гостей мастер-классы.

На сцене праздника выступят давние партнеры музея-заповедника – ансамбль фольклорной песни «Радуница» из Суздальского района и лаборатория инструментальной музыки «Улица» из Москвы. Колоритные народные пляски Костромской области исполнят артисты ансамбля народного танца «Карусель». Детский образцовый фольклорный коллектив «Травень» из Боголюбова украсит Троицу задушевными песнями и веселыми танцами.

Пока взрослые будут угощаться ядрёной медовухой и сдобными пирогами, их дети смогут поиграть в городки и покататься на «троицких» качелях.

Не обойдется праздник без народных обычаев и традиций. «Гвоздь» праздничной программы – исполнение традиционного женского обряда «вождения колоска».

Завершится праздник старинным обрядом. Девицы с добрыми молодцами в народных костюмах совершат «проводы березки». Шествие протянется от главной сцены музея до Каменки. И воды реки примут березку.

Начало праздника в 11.00.

Программа праздника

11.00 – 11.05 – Троицкий хоровод.

11.05 – 11.10 – Открытие праздника.

11.10 – 11.25 – Праздничные обряды с березкой. Ансамбль фольклорной песни «Радуница» (Суздальский район); детский образцовый фольклорный коллектив «Травень» (пос. Боголюбово).

11.25 – 11.30 – Рассказ о мастере. Владимирская вышивка.

11.30 – 11.40 – Духовные стихи. Ансамбль инструментальной музыки «Улица» (г. Москва).

11.40 – 11.55 – Летние игры и хороводы. Фольклорный ансамбль «Радуница» (Суздальский район).

11.55 – 12.00 – Рассказ о мастере. Кружево на коклюшках.

12.00 – 12.20 – Народные пляски Костромской области. Ансамбль фольклорного танца «Карусель» (пос. Караваево, Костромская область).

12.20 – 12.30 – Традиционные народные наигрыши и песни. Ансамбль «Улица» (г. Москва).

12.30 – 12.45 – Обрядовый хоровод Владимирской губернии «Вождение колоска».

12.45 – 12.55 – Хороводы и танцы в общем кругу.

12.55 – 13.00 – Рассказ о мастере прикладного творчества по коже.

13.00 – 13.20 – Выступление ансамбля фольклорного танца «Карусель» (пос. Караваево, Костромская область).

13.20 – 13.25 – Рассказ о мастере. Резьба по дереву.

13.25 – 13.40 – Выступление ансамбля традиционной инструментальной музыки «Улица» (г. Москва).

13.40 – 14.00 – Выступление ансамбля фольклорного танца «Карусель»

(пос. Караваево, Костромская область).

14.00 – 14.15 – Обряд кумления через троицкий венок. Фольклорный ансамбль «Радуница» (Суздальский район) и “Травень” (пос. Боголюбово).

14.15 – 14.25 – Выступление ансамбля традиционной инструментальной

музыки «Улица» (г.Москва).

14.25 – 15.00 – Обряд «Проводы берёзки».

Мастер – классы по изготовлению «Птички-кукушечки» в 11:10; 13:00 и «Куклы-берёзки в 12:00; 14:00.

В программе плетение венков и мастер-классы ремесленников.