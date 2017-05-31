Сердечность бизнеса

Чем дальше от нас уходит 9 мая 1945 года, тем, кажется, яснее приходит понимание того, насколько велик подвиг наших соотечественников. И сегодня у всех нас есть возможность выразить им почтение и благодарность за совершенный подвиг. Пример того, как это можно сделать, в нынешнем мае подала компания ООО «Техно-комф СТ».

В поселке Ставрово проживают 11 участников Великой Отечественной войны. Самому старшему из них было 18 лет, когда началась война. Остальные ушли на фронт несколько позже, но в любом случае все из них были на передовой и мужество каждого достойно уважения и наград. Так оно и есть: этих людей уважают в Ставрово.

Однако по состоянию здоровья далеко не все они могут вести активный образ жизни. Поэтому с большой теплотой они принимали поздравления и подарки, предоставленные ООО «Технокомф СТ». Акция была организована администрацией поселка совместно с компанией.

«Мы отмечаем День Победы с вами и невероятно гордимся этим! Хотим выразить вам свое почтение и пожелать достойных долгих лет жизни!» – отметил, чествуя ветеранов, генеральный директор ООО «Технокомф СТ». При этом сама компания показала хороший пример того, как можно выразить благодарность солдатам Победы, проявить отзывчивость и заботу.