В ночь перед экзаменом студентов ждут в библиотеке

Сегодня во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи вновь пройдёт акция «Ночь перед экзаменом». Она призвана помочь студентам подготовиться к ответственной поре сдачи экзаменов и зачётов, защиты курсовых и дипломных работ.

Всем желающим будет предоставлена возможность бесплатной распечатки экзаменационных материалов, обеспечен свободный доступ к компьютерам, справочникам по экономике, психологии, статистике, педагогике, религиоведению, философии и лучшим образцам классической литературы.

В программе также чай и кофе, обмен предэкзаменационными приметами и байками, и, конечно, пожелания «Ни пуха, ни пера!».

Мероприятие пройдёт с 18.00 до 24.00 по адресу: проспект Строителей, дом 23.

Фото: http://www.detmobib.ru/images/pages/news/2017/01/np03.jpg