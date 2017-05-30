Владимирское УФАС сообщает

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Медико- производственная компания «Елец» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку изделий медицинского назначения (шприцы) для нужд ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер» (закупка № 0128200000117003663).

По мнению заявителя, в документации об электронном аукционе описание объекта закупки составлено с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России установила в положениях документации об электронном аукционе нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а именно неправомерное требование о том, что продукция должна иметь штрих-код и шприцы должны быть упакованы по 100 штук в картонные короба.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Медико-производственная компания «Елец» обоснованной.