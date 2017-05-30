Жалоба признана частично обоснованной. Выдано предписание.

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Медтех» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку комплектов тотального эндопротеза тазобедренного сустава для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» (закупка № 0128200000117003562).

По мнению заявителя, документация электронного аукциона составлена с нарушением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Заказчик пояснил, что документация электронного аукциона полностью соответствует требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского решила, признать жалобу ООО «Медтех» частично обоснованной. В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.