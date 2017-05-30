Житель Владимира разбился на мотодельтаплане в Волгоградской области

Как сообщает следственное управление СК РФ по Волгоградской области, накануне около 18:30 в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о гибели 48-летнего жителя Владимира в результате крушения легкомоторного самолета.

По предварительным данным, владимирец на арендованном у Волгоградской коммерческой фирмы мотодельтаплане совершал взлёт недалеко от посёлка Песчанка Советского района. Спустя непродолжительное время дельтаплан столкнулся с опорой линии электропередач. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что погибший мужчина арендовал воздушное судно как частное лицо, и это был не первые его полет.

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