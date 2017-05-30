Доходы владимирцев продолжают снижаться

Мониторинг экономического самочувствия регионов проводился рейтинговым агентством “РИА Рейтинг” уже в седьмой раз. В качестве основных показателей при создании экономической карты страны эксперты учитывали данные развития и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

В целом специалисты “РИА Рейтинг” отмечают, что экономическая ситуация в России в 2016 году стабилизировалась: прекратилось падение цен на нефть, позитивные сдвиги наблюдались в промышленном производстве и сельском хозяйстве, увеличились доходы региональных бюджетов.

В 2016 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ в основном сохранили свои позиции. В первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан.

Владимирская область заняла в этом списке 40-е место, опустившись по сравнению с 2015 годом на один, а по сравнению с 2014-м на пять пунктов, и обосновалась в середине рейтинга из 85 субъектов РФ. Хуже всех, если верить рейтингу, дела обстоят в республиках Алтай и Тыва, а также в Еврейской автономной области.

Важнейшей проблемой, которую отмечают эксперты, остается низкий уровень потребительского спроса. Спад оборота розничной торговли в 2016 году был довольно глубоким. Это вызвано не только сокращением доходов населения, но и выбором потребителей более дешевой продукции. Снизился и уровень благосостояния россиян. Сокращение реальных доходов населения эксперты наблюдают третий год подряд. Рост зарплат в 2016 году наблюдался только в Крыму и Севастополе, Ленинградской области, в Дагестане и Ингушетии. Снижение реальных доходов населения зафиксировано в 78 субъектах РФ. Среди них и Владимирская область. Доходы жителей региона-33 упали на 10% по сравнению с 2015 годом, среднедушевой доход в декабре прошлого года был равен 31 тысячи 618 рублям.

В опубликованном ранее рейтинге регионов благосостояния российских семей Владимирская область заняла 58 место (в 2015 регион-33 был на 63-ем месте). Данный показатель высчитывается путем выявления остатка денежных средств семьи после вычета из общего дохода суммы регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. По расчетам экспертов, во Владимирской области в семьях с двумя детьми после этих арифметических действий должно оставаться 12 993 рубля, с одним ребенком – 22 187 рублей. Кроме этого, по качеству жизни регион-33 занял в 2016 году 34 место, поднявшись сразу на пять пунктов.

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