Пытаясь спасти себя и детей, женщина зарезала сожителя

Как сообщает региональный Следственный комитет, расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Петушинского района, обвиняемой в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, завершено.

Следствием установлено, что с 2014 года женщина, имеющая на иждивении двоих детей, сожительствовала с 24-летним мужчиной, злоупотреблявшим алкоголем. В неадекватном состоянии сожитель регулярно избивал свою гражданскую жену. Женщина неоднократно обращалась в полицию, но, проявляя «милосердие», прощала.

В последнее время женщина, опасаясь за своих детей, 7-летнего сына и 14-летней дочери-инвалида, просила мужчину оставить ее семью в покое.

Ночью 4 апреля между сожителями произошел очередной конфликт, в ходе которого мужчина схватил гражданскую жену за волосы, начал душить и избивать. Испугавшись, она стала звать на помощь соседей по коммунальной квартире, а затем схватила нож и два раза ударила им сожителя.

Поняв, что мужчина скончался, она сама позвонила в правоохранительные органы и сообщила о случившемся. Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Следствие квалифицировало действия обвиняемой как убийство при превышении пределов необходимой обороны. Дети обвиняемой переданы под опеку близкого родственника женщины. Уголовное дело передано в суд.

Следователем внесено представление в отдел полиции. Сотрудники ведомства, зная о личности погибшего неоднократно привлекавшего к уголовной ответственности, недооценили семейную ситуацию, что привело к трагическим последствиям.

Фото: http://st29.stblizko.ru/images/product/157/654/637_original.jpg