Акция матерей, перекрывших «пекинку», дала результат

Вчера жители большого строящегося микрорайона Сновицы-Веризино, отделённого от основной части города Владимира федеральной трассой М-7, вышли на массовую акцию, протестуя против отмены ряда остановок общественного транспорта на «пекинке».

Не побоявшись оживленного движения в час-пик, на проезжую часть вышли 20 мамочек с колясками и велосипедами, в которых сидели дети. Шокирующая акция – оживлённая трасса оказалось перекрытой на несколько минут – сразу же возымела эффект. К решению проблемы подключились все: надзорные и дорожные службы, местные власти.

Конкретно жители высоток в Сновицы-Веризино требовали восстановить работу остановок у предприятия «НИКТИД» и в районе надземного пешеходного перехода. Накануне перевозчики, работающие на автобусных маршрутах 4С, 7С, 9С, 14 получили предписания от регионального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта (бывшая транспортная инспекция), запрещавшие производить там посадку-высадку пассажиров.

– Да, мы получили предупреждающие письма о том, что мы не можем сажать пассажиров на остановочных пунктах, не входящих в федеральный реестр. Сейчас предписания ещё не отозваны, но на словах нам пообещали, что штрафные санкции не последуют, – сообщил «Призыву» начальник службы эксплуатации «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин. – Автобусы на 14-ом маршруте не забирали пассажиров с остановок всего 4-5 часов в субботу утром. Остальное время мы работаем в прежнем режиме.

Перевозчиков пугают не столько штрафы (3-5 тысяч рублей), сколько риск потерять лицензию. А для этого достаточно получить всего три штрафа.

Можно сказать, что жители большого жилого микрорайона и перевозчики попали в патовую ситуацию из-за действий городской администрации. Местные власти год за годом согласовывали и утверждали проекты планировки территории за «пекинкой», а также их корректировки, одобряя ввод жилых домов в эксплуатацию, а вот о транспортной безопасности граждан при этом никто не заботился. Новые маршруты № 4С и 9С ввели этой весной, а нормальных остановок так и не появилось.

– На остановках должны быть заездные карманы, на дороге необходимы переходные, скоростные полосы. На данный момент остановки не отвечают требованиям безопасности, – пояснила «Призыву» позицию дорожного ведомства пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» Юлия Галкина.

Дорога-дублер «пекинки» давно построена, но, как поясняют в мэрии, застройщик никак не передаст её в муниципальную собственность. Поэтому автобусы курсируют по федеральной трассе, а не по новой двухполосной дороге, проходящей вдоль новостроек.

Хотя, по большому счету, какая разница, где перевозчики и власти будут нарушать федеральные требования – там или там? Да и в случае с дублером движение осуществлялось бы куда безопаснее.

Кстати, сегодня представители федеральной компании, обслуживающей трассу М-7, сообщили «Призыву», что вероятнее всего сроки капитального ремонта участка «пекинки» сдвинутся на год. Работы начнутся уже в конце года и завершатся в 2018-м. Остановки оформят по правилам силами федералов.

Фото предоставлено телекомпанией “Мир-ТВ”