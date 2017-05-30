ВТБ готов увеличить инвестиционный портфель для владимирского бизнеса

Участники V Владимирского межрегионального экономического форума «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее » отметили ВТБ как один из самых активно работающих банков в секторе реальной экономики. Евгений Орлов, начальник управления регионального бизнеса департамента региональной сети – вице-президент банка, после пленарного заседания с участием губернатора Владимирской области, глав других регионов России, представителей правительства и предпринимателей со всей страны встретился с журналистами.

Сильное плечо для малого бизнеса

На его взгляд, форум год от года становится всё более масштабной площадкой, интересной для представителей всех сегментов бизнеса. В этом году в деловой программе участвовало около двух тысяч человек. Топ-менеджер банка провел переговоры с областной администрацией, а также встретился с представителями регионального бизнеса.

– Наш банк традиционно участвует во владимирском экономическом форуме. Нынешняя тема объединила многих представителей бизнес-сообщества, поскольку без создания современной инфраструктуры невозможно эффективно развить туризм. Эта сфера, как показали встречи и выступления на форуме, интересна многим бизнесменам, в том числе и клиентам банка ВТБ. Были представлены интересные проекты, реализация которых позволит укрепить базу отрасли, – отметил Евгений Орлов.

На полях форума обсуждались возможности расширения направлений сотрудничества с ВТБ, в том числе и новые инвестиционные проекты в рамках программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства». Она реализуется совместно с Банком России.

Владимирский ВТБ — активно работает с малым и средним бизнесом. Займы этой категории клиентов составляют 60 процентов кредитного портфеля финансовой организации. За последний год владимирским подразделением банка ВТБ в рамках совместной программы с Корпорацией МСП было выдано кредитов на сумму более 670 млн рублей. Показатель текущего года – ещё более весомый: 500 млн. рублей за один только квартал. ВТБ создает условия для поддержки малого и среднего бизнеса, используя большой спектр инструментов.

Доверие малого бизнеса банку ВТБ подтверждается и ещё одним показателем: более 300 тысяч компаний данного сектора обслуживаются в банке в целом, только во Владимире – более одной тысячи клиентов. Для большинства из них ВТБ стал надежным союзником с большими возможностями для расширения бизнеса.

– Мы имеем большой опыт работы со всеми инструментами государственной поддержки регионального бизнеса, которые активно используются, в том числе и на территории Владимирской области, – отметил Евгений Орлов. – Также по программе субсидирования аграриев, реализуемой министерством сельского хозяйства России, владимирское представительство банка ВТБ только с начала этого года заключило уже четыре кредитных соглашения на общую сумму более 150 миллионов рублей, – отметил топ-менеджер ВТБ.

Инвестиции в будущее

В этом году форум вышел за рамки всероссийского. Его участниками стали делегации из 25-ти стран. Регион-33 всё активнее проявляет себя на внешних рынках. За прошедший год владимирский экспорт вырос на 30 процентов. На перспективы партнерства с ВТБ в данной сфере также обратил внимание Евгений Орлов:

– Наш банк исторически связан с внешнеэкономической деятельностью. Мы имеем международные активы российского происхождения по всему миру, и оказываем свои услуги от Лондона до Шанхая, что может быть удобно нашим клиентам при заключении сделок с иностранными партнерами. В этой сфере мы можем применить свои компетенции, рассказать, как можно реализовать экспортный потенциал, какие использовать банковские продукты, помочь провести сделки, – отметил он.

Представление о масштабе сотрудничества ВТБ с региональным бизнес-сообществом наглядно демонстрирует и показатель объема инвестиций банка: это более 11 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Перспективы на будущее вице-президент оценивает также положительно.

– Владимирский экономический форум ежегодно задает новые векторы развития предпринимательства, как для области, так и для страны. После прошлогоднего форума объёмы наших инвестиций выросли на 20 процентов. Уверен, что в текущем году этот показатель будет еще выше. Выработанные в ходе форума предложения и инициативы будут способствовать экономическому росту региона, его комплексному развитию. ВТБ планирует активно поддерживать проекты по развитию инфраструктуры и производства. Мы увидели перспективные площадки для сотрудничества и готовы рассматривать механизм и инструменты их реализации. Уверен, что в ближайшее время у Владимирской области появится много новых партнеров, готовых инвестировать в местные проекты, – подчеркнул топ-менеджер банка ВТБ Евгений Орлов.