В “Киномаксе” станцуют Печорин и княжна Мэри

Посмотреть мировые театральные премьеры не выезжая за пределы родного города стало возможным благодаря реализации федерального проекта TheatreHD. В рамках проекта зрители российских кинотеатров получили возможность увидеть постановки самых известных театров мира. В настоящее время показы TheatreHD проходят более чем в 35 городах России, а также в Украине и Казахстане. Недавно к проекту присоединился и Владимир.

Завтра, 31 мая, жители и гости областного центра смогут увидеть эксклюзивную постановку государственного академического Большого театра “Герой нашего времени” по одноименному роману Михаила Лермонтова. Впервые в истории театрального искусства произведение великого русского поэта рассказано языком танца. Над балетом работал хореограф Юрий Посохов работал в содружестве с театральным режиссером Кириллом Серебренниковым. Музыку к спектаклю специально написал композитор Илья Демуцкий. «Герой нашего времени» получил звание лучшего балетного спектакля сезона по версии главной театральной премии страны «Золотая маска», а Большой театр заказал творческой группе еще одну постановку.

В основу спектакля, состоящего из трех актов, положены три части повести “Герой нашего времени”: «Бэла», «Тамань» и «Княжна Мэри». Согласно замыслу авторов, в каждой из этих историй свой герой, поэтому роль Печорина исполняют три артиста. Печорина станцуют Игорь Цвирко, Артем Овчаренко и Руслан Скворцов. В роли Бэлы выступит юная прима Большого театра Ольга Смирнова, а в роли Ундины зрители увидят Екатерину Шипулину. Княжну Мэри сыграет звезда Большого театра Светлана Захарова.

Фото: http://www.theatrehd.ru/ru/titles/5100/images