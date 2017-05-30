При поддержке Центрального аппарата Следственного комитета России следственное управление по Владимирской области содействовало организации летнего отдыха воспитанников детских домов.

С инициативой приема группы подростков на зарубежный отдых выступил благотворительный Фонд помощи детям «Ambotis Foundation» холдинга «Ambotis» – ведущего греческого туроператора при поддержке Генерального консульства России в Салониках.

На днях воспитанники «Лухтоновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», являющейся подшефным образовательным учреждением следственного управления, и несколько детей из Ляховского детского дома отправятся на полуостров Халкидики.

На отдыхе детей ожидает прием в гостинице, полноценное питание, экскурсионная программа, в том числе круиз к святой горе Афон.

Вчера сотрудники следственного управления посетили подшефный интернат и передали изготовленные специально для поездки футболки со знаком Следственного комитета.

Сотрудники следственного управления пожелали ребятам доброго пути и отличного отдыха.