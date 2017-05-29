Владимирское УФАС сообщает

22.05.2017 в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «ЭТК Энерготранс» на действия комиссии по закупкам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» при проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ 0,4 кВ (6 этап) извещение №31705006566 для нужд Общества

26.05.2017 жалоба была рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № К-471-03/2017.

По итогам рассмотрения дела жалоба ООО «ЭТК Энерготранс» на действия комиссии по закупкам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» при проведении открытого запроса предложений признана необоснованной.