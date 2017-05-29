Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Валеофарм» (г.Воронеж) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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26 мая 2017 года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Валеофарм» (г.Воронеж) на  действия аукционной комиссии на закупку растворов  плазмозамещающих и перфузионных для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Валеофарм» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «форма выпуска» (поставка ПВХ флаконов (полипропиленовых) не допускается). Вместе с тем, предложенная заявителем упаковка фактически является эквивалентной упаковке, требуемой заказчиком.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Валеофарм» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

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