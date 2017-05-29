Жалоба признана необоснованной

26 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Валеофарм» (г.Воронеж) на действия аукционной комиссии на закупку растворов плазмозамещающих и перфузионных для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Валеофарм» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «форма выпуска» (поставка ПВХ флаконов (полипропиленовых) не допускается). Вместе с тем, предложенная заявителем упаковка фактически является эквивалентной упаковке, требуемой заказчиком.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Валеофарм» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.