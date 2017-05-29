Во Владимире школа № 36 дважды стала лучшей

В конкурсе приняли участие 22 коллектива пятых-девятых классов из 22-х образовательных учреждений города. В первом отборочном туре ученики соревновались в тренингах на смекалку, взаимопонимание, образное мышление и командное взаимодействие.

Во второй тур прошли 9 классов. Они презентовали проекты, выполненные в течение учебного года. Независимую оценку проектов проводили руководители движения «Доброштаб» владимирского городского управления по делам молодежи. Жюри составило рейтинг классов по результатам двух туров.

Лучшим классом 2017 года стал 7 «Д» класс средней общеобразовательной школы № 36 (классный руководитель Светлана Юрьевна Афанасьева). Ему достанется денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Второе место разделили между собой 8 «А» класс школы № 47 и 7 «Г» класс школы № 35. Они получили гранты в размере 35 тысяч рублей и дипломы. Третье место тоже досталось 8 «Б» классу школы № 5 и 6 «Б» классу школы № 7. Им вручили гранты в размере 25 тысяч рублей.

Заметим, что школа № 36 ранее уже победила в другом городском конкурсе – «Лучшая школа года».

Любопытно, что внутри школы проводится еще один конкурс – на лучшего ученика. В этом году это звание присудили ученице 11 «Б» класса Анастасии Марушевской.