В Суздале открылась школа колокольного мастерства

Организаторы мероприятия: гусляр, писатель и звонарь Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Леонов и звонарь Суздальского благочиния Евгений Ильинский-Фон-Ернер рассказывают, что к открытию школы колокольного мастерства они шли не один год.

– Уставных церковных звонарей у нас сегодня не так много, но они очень востребованы, – говорит Евгений Ильинский-Фон-Ернер. – Если раньше знания приходилось передавать от мастера к мастеру, то теперь мы сможем обучать сразу несколько человек в группе. В курс войдут как теоретические, так и практические занятия, в обязательном порядке будет преподаваться литургика. С учениками и выпускниками школы мы также планируем принимать активное участие в различных фестивалях. Если у нас появятся одаренные слушатели школы, то мы будем готовы с ними уже выйти в этом году на наш фестиваль “Лето Господне”.

Школа открыта по благословению настоятеля Свято-Александровского монастыря архимандрита Авеля. Здесь также будут проходить мастер-классы колокольного звона для всех желающих, занятия с детьми. Подняться на звонницу и позвонить в колокол, проникнуться гусельной музыкой и игрой звонарей жители и гости Суздаля смогут 4 июня, в день Святой Троицы. В 11 часов утра на территории Космодемьянской Церкви там стартует фестиваль-презентация школы колокольного мастерства.

В рамках мероприятия организаторы проведут благотворительную акцию в поддержку годовалой жительницы Суздаля Валерии Фоминой. При рождении Лере поставили диагноз – порок сердца. Девочке необходима дорогостоящая операция и реабилитация в Берлине. Но в семье Фоминых не хватает денег, чтобы вылечить ребенка. Каждый, кто посетит 4 июня фестиваль-презентацию, может помочь маленькой Лере победить болезнь. Подробную информацию о состоянии здоровья ребенка и ходе сбора средств на лечение можно получить здесь