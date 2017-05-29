На сети «Ростелекома» НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро

В рамках договоренностей «Ростелеком» будет участвовать в проектах НЦИ по внедрению сервиса Виртуальное конструкторское бюро (ВКБ) на российских промышленных предприятиях.

Церемония подписания соглашения прошла 25 мая в рамках конференции «Цифровая Индустрия Промышленной России-2017» в республике Татарстан (г. Иннополис).

«Использование Виртуального КБ способствует повышению ИТ-оснащенности отечественной инженерной школы, снижению расходов на предпроектную подготовку, ускорению процесса разработки и т. д. А для стабильной работы системы требуется сеть передачи данных, отвечающая самым высоким требованиям надежности. Использование разветвленной инфраструктуры «Ростелекома» открывает доступ к Виртуальному КБ для всех заинтересованных предприятий», – прокомментировал соглашение Константин Солодухин, генеральный директор Национального Центра Информатизации.

«В рамках партнерства «Ростелеком» будет участвовать в пилотном тестировании решения ВКБ, предоставляя сервисы по связи и размещению оборудования НЦИ в ЦОД, в том числе с наложенной криптосетью. НЦИ, в свою очередь, сможет использовать CDN инфраструктуру Ростелекома для оказания услуг конечным потребителям сервиса Виртуальное КБ распределенным по всей территории нашей страны», – рассказал Павел Каплунов, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД».

Виртуальное КБ – это комплекс облачных сервисов, для проектирования и создания рабочих моделей промышленных изделий в различных областях. Решение позволяет объединить в единый технологический процесс формирование требований к создаваемому изделию, проектирование, моделирование и подготовку конструкторской документации. Комплекс содержит единую и всегда актуальную базу нормативно-справочных документов, элементной базы и стандартных деталей. Хранилища данных и электронных архивов защищены.