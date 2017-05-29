Владимирцы представят свои книги на Красной площади

На этот раз в нем примут участие почти все регионы нашей страны, Республика Беларусь, автономные республики России. Они будут представлены на трех площадках (шатры №16, 17 и 18). Более 100 тысяч новых книг можно будет увидеть и приобрести на этой выставке.

Регион-33 на фестивале представит издательство «Калейдоскоп» из Владимира. Образованное в 1989 году, оно подготовило силами небольшого коллектива более 400 наименований книг и брошюр, которые можно найти в электронном каталоге и на полках Владимирской областной научной библиотеки.

К сожалению, книги эти, в том числе и по краеведению, не слишком активно приобретают библиотеки области, а в книжных магазинах не очень жалуют местных авторов. Поэтому все новинки издательства и популярные издания вы сможете купить в дни фестиваля по доступным (в отличие от магазинных) ценам с 10 до 23 часов в шатре номер 17 «Регионов России».

А главное на фестивале можно встретиться не только с широко известными поэтами и прозаиками России и зарубежья, но и с местными авторами, как изданных, так и готовящихся к изданию книг.

Особый интерес как всегда вызовут уникальные книги издательств из Москвы и Северной столицы, которые тоже не всегда можно отыскать в книжных магазинах.

Подробности о программе фестиваля – здесь.