Лишенный прав водитель «Мицубиси» снёс остановку

В Ковровском районе на дороге Хохлово-Камешково-Ручей пятничным вечером 47-летний водитель «Мицубиси-Лансер», лишенный водительских прав с ноября прошлого года, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП самые серьезные повреждения получил один из пассажиров иномарки, 30-летний мужчина. Он находится в коме. Два других пострадавших – водитель и пассажир – с различными травмами были госпитализированы.

К счастью, на остановке общественного транспорта на момент аварии никого не было. Иначе жертв могло быть гораздо больше.

Вчера во Владимире случилась еще одна авария по вине водителя, лишенных прав. К тому же он был еще и в состоянии алкогольного опьянения. Полшестого вечера на улице Луначарского, в районе дома № 15, 27-летний водитель мотоцикла сбил инспектора ДПС, стоявшего у дороги.

После столкновения горе-водитель рухнул со своим мотоциклом на проезжую часть. Правда, сам виновник аварии не пострадал, но была травмирована ехавшая с ним пассажирка, 31-летняя женщина, а также инспектор ДПС, на которого был совершен наезд.