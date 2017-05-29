Во Владимирской области с начала года цены выросли на 1,5%

Так, в Ярославской и Тверской области цены на все виды товаров и услуг выросли на 1,4% по сравнению с концом прошлого года, в Ивановской и Нижегородской – на 1,3%.

При этом, отмечает Владимирстат, продукты подорожали на 1,9%, алкоголь – на 2,6%, услуги – на 1,5%, а непродовольственные товары – на 0,9%.

В разрезе платных услуг значительно выросла стоимость экскурсионных автобусных поездок – на 27,2%, услуги массажа – на 18%. Более чем на 20% увеличилась стоимость билетов в музеи, вместе с тем, в среднем подешевели билеты в кинотеатры – на 7%.

По данным Владимирстата, за минувшую неделю подорожала капуста на 12%, картофель и морковь – на 10%. Все эти овощи стоят свыше 33 рублей за кг. Зато дешевеют помидоры и огурцы. На рынках и в супермаркетах пупырчатые можно встретить уже за 55 рублей за кг, а томаты – за 78 рублей за кг.

Стали дешеветь яйца – на 2,7% за неделю, а также молочная продукция – на 1%.

Фото http://adi19.ru/2017/03/20/tseny-na-produkty-s-nachala-goda-vyrosli-na-4-2/