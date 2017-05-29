“Музыкальная экспедиция” отправляется в путь

Проект Центра классической музыки будет реализован на Владимирской земле в четвертый раз. С 9 по 15 июня фестиваль, художественным руководителем которого является всемирно известный виолончелист Борис Андрианов, объединит цикл концертов ярчайших представителей классической музыки, которые отправятся в путешествие по историческим местам Владимирской области.

За свою еще совсем не большую, но уже богатую историю «Музыкальная экспедиция» успела побывать во многих живописных уголках региона-33: в усадьбе Храповицкого, Свято-Введенском островном монастыре, усадьбе Танеевых, доме-музее Бородина. Кроме этого в рамках проекта музыканты посетили Санкт-Петербург, Рязань и Касимов.

В этот раз «Музыкальная экспедиция» отправится по новому маршруту. 9 июня музыканты соберутся на Соборной площади во Владимире, на следующий день сыграют в Суздале у Крестовой палаты, 11 июня выступят в усадьбе Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района, 12-го – у храма Покрова на Нерли, 13-го – в Юрьев-Польском историко-архитектурном и художественном музее, 14-ого – у церкви Бориса и Глеба в Кидекше, а последний день музыкального марафона пройдет на торговой площади в Суздале. Участие в фестивале примут музыканты из Бельгии, Германии, Норвегии, США.

Для зрителей будет организован трансфер с Соборной площади Владимира. Билеты на трансфер можно приобрести в Центре классической музыки.

Фото: http://culture-brand.ru/wp-content/uploads/2016/09/9