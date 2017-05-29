На время крестного хода во Владимире ограничат движение

Как сообщает пресс-служба владимирской мэрии, в связи с проведением крестного хода на праздник Сретения Боголюбской иконы Божьей Матери будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

– 31 мая с 20.00 до 22.00 часов по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до ФАД М-7 «Волга». Автотранспорт будет направлен в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга».

– 1 июня с 09.00 до 11.00 часов по улицам Добросельской, Большой Нижегородской и Большой Московской на участке от Суздальского проспекта до улицы Гагарина. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Горького и ФАД М-7 «Волга».

Фото: http://www.eparh33.ru