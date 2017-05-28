Брат Николай ко мне в гости приезжает в первых числах июня. Из Новосибирска. Не один приезжает, а со своей женщиной. Возможно, с ними будет еще один человек. И стал я вчера прикидывать, как буду размещать их на своих семидесяти квадратах… Понял, что без раскладушки не обойтись. Поехал – дело было уже к полудню – в мебельный. Купил. Вызвал такси: 41-41-41. Три минуты – и мы стартовали к моему дому на Белоконской.

Таксист – парень лет сорока, русский, невысокого роста, худощавый, уставший, но разговорчивый – поведал мне, что до меня

возил по Владимиру и его окрестностям дочь поэта-песенника Леонида Дербенева, которая уже не первый год просит-умоляет власти города назвать одну из улиц в новостройках именем своего отца. Но власти почему-то не спешат пойти ей навстречу. Вот интересно: почему?.. Есть же у нас улица Фатьянова. И это правильно, что она есть. Заслужил человек. Вне меньшей степени заслуживает подобного уважения и Леонид Петрович. Мне даже представить сложно как он много и плодотворно работал: больше двух тысяч стихотворений, сотни из которых стали основой для песен. И каких прекрасных песен!.. Я, можно сказать, весь лучший кусок своей жизни c ними отпировал-отпраздновал. Оказалось, что и таксист тоже очень даже причастен к «есть только миг».

Вот за такими разговорами и подкатили мы к моему подъезду. Я расплатился, забрал раскладушку, поднялся в квартиру. Минут через пять – звонок на сотовый.

– Диспетчер 41. Вы заказывали такси на Белоконскую?

– Да, я. Спасибо, уже дома.

– Соединяю вас с водителем. Ответьте, пожалуйста.

Водитель спрашивает:

– Это не вы оставили бумажник в салоне?

– Оппа!.. Черный?

– Черный.

– Откройте его. Там деньги, четыре карты и мои визитки. Кузнецов Виктор Александрович…

– Да, так и есть.

Быстро спускаюсь вниз, выхожу из подъезда. Водитель стоит возле своей машины, улыбается и подает мне бумажник. Я сбивчиво благодарю, достаю тысячную и протягиваю её ему.

– Да ну что вы? Не надо, – отказывается он.

– Надо! – настаиваю я и почти насильно сую деньги в его карман.

– Спасибо, – водитель прячет свои глаза от моих.

Вы можете не верить мне, но я, правда, видел, что ему стыдно брать эти деньги.

Пока я дома завариваю чай, мысли в башке примерно такие: «А ведь он мог и не отдать. Легко!.. И хоть обзвонись я потом, доказывая, что последний раз держал свой бумажник в салоне его машины. Ничего бы не добился. Слава Богу, что не перевелись еще в России честные и совестливые мужики. Это ж прямо как на Колыме в восьмидесятые годы, когда не все двери в общежитские комнаты горняков участка Сибик-Тыэллах (прииск «40 лет Октября», Тенькинского ГОКа) были на замках, а деньги – часто до тысячи и больше – лежали в прикроватных тумбочках. А тут – обыкновенный мужик… Пашет по 12-16 часов в сутки. Возможно, весь закредитован … Жена, дети… И не позарился на чужое, как на легкую добычу. А эти суки наши министры, чиновники всех мастей…»

Ладно. Всё хорошо, что хорошо кончается. Но… «А как зовут, забыл его спросить». Старею, вот и… Стал узнавать. Диспетчер снова соединяет меня с этим водителем. Объясняю ему, что хочу письменно выразить ему свою искреннюю благодарность и отправить её его руководству. И говорит он мне:

– Не надо, Виктор Александрович. Не делайте этого.

– Почему?! – удивляюсь я в очередной раз.

– Ну… Мужики узнают и пальцем будут возле виска крутить. Дурак, мол. Прошу вас, не пишите и не звоните. Так лучше. Договорились?

Вот такая, ребята, история. Обыкновенная? Или нетипичная? Не знаю кто как сочтёт… Только как-то смутно и холодно жить в людовороте, в котором совесть и честность прячутся, а безсовестность и прожорливое гнидство – торжествуют…

Оригинал текста: https://www.facebook.com /permalink.php?story_fbid= 1310490092352727&id=100001752456504