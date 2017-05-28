Во Владимирской области отремонтируют 219 дворов и 4 парка

В программу попали 13 муниципальных образований. 219 дворовых территорий многоквартирных домов отобрали во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Вязниках, Гороховце, Курлово, Камешково, Кольчугино, Меленках, Ставрово и Суздале. За бюджетный счет собственникам жилья в их дворах обновят асфальтовое покрытие на дороге и тротуаре, поставят новые лавочки, урны и фонари.

Помимо этого, выделяются средства и на благоустройство мест общего пользования. В программу этого года попал 21 объект. Это скверы, бульвары, водоемы, площади.

Кроме того, вдохнут новую жизнь в 4 крупных парка: парк им. Пушкина Коврова, парк 50-летия Советской власти округа Муром, Георгиевский парк города Гусь-Хрустальный и парк культуры и отдыха ЗАТО город Радужный.

В этом году на эти мероприятия потратят 392 миллиона рублей, в том числе 294 миллиона «пришло» из федерального бюджета.

Кстати, в рейтинге регионов по реализации проекта «формирование комфортной городской среды» Владимирская область занимает 5 место вместе с Воронежской и Ярославской областями, а также Республикой Марий-Эл.