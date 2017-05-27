В потребительскую корзину добавили поездку в Таиланд

В первом квартале прожиточный минимум утвержден в размере 9266 рублей. Как поясняет Владимирстат, показатель позволяет «провести границу» между малоимущими гражданами, нуждающимися в поддержке государства, и остальными категориями. С величиной прожиточного минимума сравнивается уровень ежемесячного дохода человека и принимается решение о компенсационных выплатах: пособиях, социальных доплатах к пенсиям, субсидиям на услуги ЖКХ.

Суммы этих выплат разные, но, как правило, они небольшие – от 300 до 1500 рублей. Тем не менее, для льготников и такой вид поддержки многое значит. Поэтому точность в расчетах прожиточного минимума предельно важна. Его определяют, исходя из стоимости потребительской корзины и расходов на обязательные платежи.

В потребительский набор входят также товары и услуги, которыми получатели льгот могут и не пользоваться. Так, в этом году добавилось семь новых позиций: краска для волос, мужской ремень, еврошифер, мойка легкового автомобиля, взносы на капитальный ремонт, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, а также поездка на отдых в Таиланд. При этом из корзины исключили сухое молоко, носовой платок, пошив женского платья, отправку телеграммы.

Цены на товары и услуги мониторят в 1418 предприятиях четырех городов области: Владимира, Мурома, Коврова и Гусь-Хрустального. Это рынки, супермаркеты, магазины шаговой доступности, торговые и сервисные центры, кинотеатры и выставочные залы.

В продуктовый набор входит 123 наименования. Это не только крупы и макароны, но и шоколадные конфеты, красная рыба.

Фото http://idr-vestnik.ru/news/134885/