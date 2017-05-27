Во Владимире поставили мельницу с телегой

В передовиках по цветочному преображению города оказался Фрунзенский район областного центра. На клумбах появились уже две композиции, на подходе – третья. Так, на Суздальском проспекте в центре цветника установили деревянную мельницу. От ветра крылья мельницы вращаются. Вокруг нее высажены разноцветные петунии. От конструкции идет тропинка, выложенная синей декоративной щепой.

На улице Добросельская деревянную телегу поставили прямо посередине газона. Цветы посадили в вазоны в телеге. Конструкция хотя и не затейливая, но смотрится хорошо. Ее отлично видно и с тротуара, и с дороги. Такую же телегу на днях поставят и на улице Комиссарова.

На клумбе напротив гипермаркета «Глобус» цветочного льва больше не будет. Там поставили металлическую конструкцию с подвесными кашпо, в которые уже высадили цветы.

К сведению, в этом году в городе создадут порядка 70 разнообразных цветников.