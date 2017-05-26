Сидельцы «централа» читают Маркса и почитают Достоевского

То, что начиналось, как маленькая библиотека при школе для арестантов, сейчас – полноценное книжное собрание в 25 тысяч томов, самые старые из которых изданы еще до революции. Заключенные – в «централе» содержатся особо опасные преступники – в смысле книг всеядны. Читают и детективы, и фантастику, и исторические романы, и эзотерику, а также книги по юриспруденции, психологии, философии и т.д. Учат иностранные языки – от английского до иврита.

– Некоторые говорят мне: я тут у вас прочитал больше книг, чем за всю предыдущую жизнь, – рассказала Нина Закурдаева, заведующая библиотекой централа. – Некоторые берут очень сложную литературу: Маркса, например, или Платона. Но самые популярные у нас авторы – Пикуль, Акунин, Дюма, Достоевский тоже всегда нарасхват. У нас всего один экземпляр «Преступления и наказания», и он все время у кого-то на руках. «Графа Монте Кристо» почти каждый заключенный берет и читает. Может, надеются на что-то…

Нина Закурдаева работает в библиотеке уже 34 года. Устроилась сюда… по объявлению в службе занятости. Сейчас уже с трудом представляет себя без этой работы.

– Наши фонды пополняются только за счет пожертвований, – рассказала она. – Книги нам дарят библиотеки, магазины, частные лица. Иногда мне приходится ходить и просить что-то для нашей библиотеки в редакциях или у гостей, которые приезжают к нам выступать. Пароль «владимирский централ» открывает любые двери и любые сердца.

Отдельный пласт библиотечной литературы – книги, написанные самими сидельцами «централа». Самая известная – «Роза мира», философский роман Даниила Андреева, написанный по мотивам пришедших к нему в тюрьме озарений. Среди других писателей, отбывавших здесь наказание – Юлий Даниэль, Леонид Бородин, Лев Раков. Впрочем, воспоминания о днях, проведенных в одной из самых знаменитых тюрем страны, оставили многие.

– У нас тут самые разные люди содержатся, – рассказывает Нина Закурдаева. – Бывает, просят: принесите какую-нибудь историю поинтереснее. А я ему: с такой богатой биографией свои мемуары пора писать.