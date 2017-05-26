Идёт восстановление электроснабжения обесточенных территорий

Вчера во второй половине дня гроза и сильный ветер с порывами до 17 м/с стали причиной отключения распределительных сетей 6-10 киловольт в нескольких районах региона 33.

Как сообщила пресс-служба «Владимирэнерго», сейчас энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Владимирэнерго» завершают восстановление электроснабжения потребителей области.

Еще вчера на места повреждений были направлены бригады энергетиков, оснащённые всеми необходимыми материалами для проведения работ, и спецтехника. В связи с тем, что непогода проходила широким фронтом по всей территории региона, было принято решение об увеличении количества бригад и техники.

Также в помощь «Владимирэнерго» дополнительно направлены бригады из других филиалов МРСК Центра и Приволжья. Всего в восстановлении электроснабжения было занято 48 единиц техники, 46 бригад в количестве 147 человек, которые самоотверженно и слаженно работают в непростых погодных условиях. Для запитывания социально-значимых объектов энергетики применили резервные источники электроснабжения.

На данный момент подходят к завершению работы в отдельных населённых пунктах Судогодского, Киржачского и Петушинского районов. Кроме того, восстанавливается электроснабжение в ряде микрорайонов Владимира, например, в деревне Никулино.

Для информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Телефон – 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).