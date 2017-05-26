Водители-экстремалы соберутся в Гусь-Хрустальном

В течение открытого турнира, названного “Богатырские потехи”, участники, разделенные на группы в зависимости от степени подготовки машины, будут соревноваться в различных видах экстремального автоспорта.

Как сообщается на странице официальной группы турнира в соцсети «ВКонтакте», в соревновании принимают участие спортсмены и любители на любых полноприводных автомобилях.

Победителями станут экипажи, набравшие в своей категории наибольшее количество баллов на протяжении турнира.

Следующий этап “Звезды Велеса” “Меленковский прорыв” пройдет 27 июня. А завершится экстремальный марафон в сентябре на “Велес -Трофи”.

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