Водители-экстремалы соберутся в Гусь-Хрустальном

Там пройдет очередной этап открытого турнира Владимирской области по внедорожному спорту "Звезда Велеса 2017"

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В течение открытого турнира, названного “Богатырские потехи”, участники, разделенные на группы в зависимости от степени подготовки машины, будут соревноваться в различных видах экстремального автоспорта.

Как сообщается на странице официальной группы турнира в соцсети «ВКонтакте»,  в соревновании принимают участие спортсмены и любители на любых полноприводных автомобилях.

Победителями станут экипажи, набравшие  в своей категории  наибольшее количество баллов на протяжении турнира.

Следующий этап  “Звезды Велеса” “Меленковский прорыв” пройдет 27 июня.  А завершится экстремальный марафон в сентябре на “Велес -Трофи”.

Фото: https://pp.userapi.com/c836633/v836633318/3d420/KLlJ_ovDj4o.jpg

 

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