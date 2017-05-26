Во Владимире два автобуса угодили в ДТП

Участники группы «Подслушано автомобилистов Владимир» в социальной сети «В Контакте» выкладывают посты дорожных аварий, которые случились в течение последнего часа. Только зарядил ливень, как пассажирский автобус, следующий по маршруту № 25, врезался у остановки детской больницы в столб.

Похоже, что водитель пытался затормозить перед светофором, но из-за скользкой и сырой дороги автобус вынесло на газон, на обочину. Автобус едва не вынесло в кювет. Иначе могли быть и жертвы.

В это же самое время на остановке «Руслан и Людмила» произошла авария с участием еще одного пассажирского автобуса, следующего по маршруту № 15. Со слов очевидцев, в него врезалась легковушка марки «Жигули».

В результате ДТП движение транспорта затруднено по улицам Добросельская и проспекту Ленина.