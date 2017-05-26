Бывшего начальника пожарной части обвиняют в служебном подлоге

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника пожарной части в Камешковском районе по статье о служебном подлоге.

По данным следствия, в октябре 2015 года в соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по Владимирской области ОФПС был проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания пожарной части в Камешковском районе. По результатам конкурса был заключен государственный контракт с подрядчиком ООО «Независимая Строительная Компания – 33» на сумму около 1 миллиона 250 тысяч рублей со сроком исполнения до 20 декабря 2015 года.

В период с ноября по декабрь 2015 года подрядчик выполнил лишь часть строительных работ, оговоренных договором и сметой, однако в ОФПС была предоставлена документация о якобы оказанных услугах в полном объеме.

«Достоверно зная о реальном положении дел, без должной приемки объекта по обнаружению недоделок, дефектов, освидетельствования и оценки выполненных работ с фотофиксацией, начальник отряда подписал и заверил печатью акты и справки о стоимости затрат с заведомо ложными сведениями. Тем самым должностное лицо незаконно подтвердило освоение бюджетных средств на капитальный ремонт и право получения ООО «Независимая Строительная Компания – 33» суммы контракта», – сообщает Следком.

Стоимость неисполненных работ оценивается следствием в размере 350 тысяч рублей.

Примечательно, что коммерческая фирма-подрядчик, получившая бюджетные средства, но не выполнившая надлежащим образом государственный контракт, до настоящего времени не приняла мер к исправлению ситуации и завершению строительно-ремонтных работ на объекте.

По решению руководства регионального ведомства 4 апреля текущего года начальник отряда был уволен из органов МЧС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.

Фото: https://vnnews.ru/social/40622-novgorodskiie-sud-razreshil-lyudyam-projivat-v-pojarnoie-chasti.html