«Картофельного» банкрота заменили «картофельные» оптимисты

Самая крупная потеря нынешнего года – сельхозпредприятие «Владимирские овощи» в селе Коверино, которое сейчас фактически прекратило свою деятельность. В течение нескольких последних лет предприятие неплохо работало, создало неплохую материальную базу, построило новое картофелехранилище, приобрело технику, а заодно еще и помогало решать проблемы водоснабжения Коверино.

«Владимирские овощи» специализировалось на выращивании картофеля. Однако неблагоприятная конъюнктура, затоваривание рынка «вторым хлебом» и относительно высокая себестоимость продукции привели к тому, что со сбытом возникли серьезные трудности, и по итогам 2016 года «Владимирские овощи» сработали с большими убытками, которые, по неофициальным данным, достигали несколько десятков миллионов рублей. Поэтому работы были свернуты, а около 50 сотрудников рассчитали.

Теперь эстафету в Коверино приняло новое сельхозпредприятие ООО «Суздаль-агропром». Ему «по наследству» досталось 114 гектаров озимых, посеянных еще прошлой осенью, туда же перешла на работу часть коверинцев, но всего лишь около 10 человек.

«Суздаль-агропром» тоже намерено заниматься картофелем, которого запланировано посадить на площади примерно в 100 га. Это значительно меньше, чем год назад, когда «Владимирские овощи» сажали картофель на 250 гектарах. Посадка уже началась и пока проведена примерно на 50 га.

В селе Второво на смену СПК «Второвское», ныне находящемуся в состоянии банкротства, пришло ООО «Сельхозпром». Новое сельхозпредприятие арендует у «Второвского» землю, фермы и оставшееся стадо, состоящее из 240 голов КРС и 135 дойных буренок (а десять лет назад общее поголовье крупнорогатого скота там составляло 1400 голов, в том числе дойное стадо – полтысячи буренок), а также технику. В том же ООО трудоустроена часть работников прежнего СПК – всего около 15 человек.

«Сельхозпром» запланировал посеять 600 гектаров яровых кормовых культур. Кроме того, у данного ООО имеется 200 га многолетних трав. Пока в полях у села Второво проведена лишь подготовительная работа, закупаются в необходимом количестве семена. Начать посевную руководство «Сельхозпрома» намеревается в ближайшие дни. По предварительной оценке для обеспечения кормами имеющегося поголовья КРС хозяйству необходимо заготовить от 4000 до 5000 тонн силоса.

«Сельхозпром» – структура инвестора из столичного региона, который не против приобрести все наследие СПК «Второвское» и создать на этой базе новое современное сельхозпредприятие, но нюансы конкурсного управления не позволяют это сделать немедленно. Поэтому пока усилия направлены на то, чтобы сохранить хотя бы оставшееся (например, полученным молоком выпаивают телят), но как все сложится дальше – покажет время. Если обстоятельства у потенциального покупателя не изменятся, Камешковский район в перспективе может получить неплохое хозяйство, специализирующееся на молочном животноводстве.

В нынешнем сезоне в селе Горки вместо крупнейшего в районе животноводческого сельхозпредприятия «Агрофирма «Камешковский» начало работать ООО «Владагрохолдинг-Горки», к которому перешли активы прежнего сельхозпредприятия. В данном случае это лишь «смена караула» – изменение вывески и, видимо, частично – собственников.

Там сейчас имеется стадо крупнорогатого скота в 644 головы, из них 432 дойных коровы – последних даже стало примерно на полсотни больше, чем год назад. Хозяйство планирует посеять однолетние травы на площади в 635 гектаров на корма. Однако непогода существенно задержала весенний сев.

Если в конце мая год назад в «Агрофирме «Камешковский» яровые уже были посеяны на площади в 210 га, то сейчас пока только на 50 гектарах. Впрочем, теперь посевная идет полным ходом при помощи пяти тракторов. Параллельно сельхозпредприятие ведет закупку семян и сеет, как говорится, «с колес».

В окрестностях деревень Сергеиха и Новая Печуга на землях бывшего СПК «Родина» (скот там распродали еще 10 лет назад) действует ООО «Луговое», имеющее собственные земельные угодья. Это сельхозпредприятие специализируется на растениеводстве – производстве зерна и кормов. Яровой сев там запланирован на площади в 246 гектаров. Уже посеяно чуть более половины намеченного – 133 га. Кроме того, у хозяйства еще имеется 398 гектаров посевов многолетних трав.

К числу крупных по камешковским меркам сельхозпредприятий можно КФХ «Нива» в деревне Высоково, где в нынешнем сезоне запланировано посеять 265 гектаров зерновых и зернобобовых культур, а также 10 га картофеля. Частично эти корма предназначены на откорм бычков, частью – на продажу. Посевные работы там уже близки к завершению.

В целом же, в прежние годы почти повсеместно развалившиеся хозяйства Камешковского района (от действовавших в 1990-е гг. сельхозпредприятий уже фактически не осталось ни одного) возрождаются очень медленно и непросто. Ситуация в данной сфере достаточно кардинально меняется почти каждый год. Хотя сами по себе сельхозугодья в данной территории представляют «лакомый кусок» для инвесторов, и рано или поздно, будут востребованы и задействованы.

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