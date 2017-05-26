В Киржаче двух пассажирок «Шкоды» «накрыло» деревом

Это случилось вчера около двух часов дня на улице Сосновой. Дерево упало на автомобиль «Шкода-Октавия». 24-летний водитель иномарки, ехавший по дороге, не успел среагировать на такую неожиданность.

В результате аварии пострадали две пассажирки, находившиеся на задних сидениях. Обе были пристегнуты ремнями безопасности. У 44-летней женщины – перелом грудного позвонка и перелом правой ключицы, у её 40-летней соседки – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

А в Лакинке в тот же день произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. В семь часов вечера 56-летний водитель «Рено-Логан» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Зондекс».

За рулем «двухколесного» находился 17-летний житель Москвы (с водительскими правами, между прочим). Мотоциклист был в шлеме – это его и спасло от более серьезных повреждений.

Врачи «скорой помощи» диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Парнишку доставили в ближайшую больницу.