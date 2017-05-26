Во Владимирской области ждут врачей из Рязани

В мероприятии приняли участие интерны, ординаторы и выпускники шестого курса университета. Представители медицинских учреждений Владимирской области рассказали выпускникам об имеющихся вакансиях. Нужно отметить, что подобное мероприятие проводится в Рязани уже в третий раз.

Заместитель департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина подчеркнула, что регион, где нет своего медицинского университета, нуждается в медицинских работниках: как первичного звена, так и узких специалистов. На сегодняшний день Владимирская область нуждается в 750 врачах. Регион-33 готов предоставить молодым специалистам меры соцподдержки. Так, врачи могут рассчитывать на подъемные, приехавшие работать в сельскую местность. В текущем году в этой федеральной программе участвуют 17 докторов, также подано 9 заявок на следующий год.

Студентам, которые приедут работать во Владимирскую область по целевому направлению, регион предоставляет единовременные выплаты в размере 12 тысяч рублей в год. Также иногородние специалисты могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере от 4 до 15 тысяч рублей для аренды жилья.

Действует и поддержка ипотечного кредитования: благодаря ей за два последних года 40 врачей и 90 медицинских работников среднего звена приобрели жилье по льготной ипотечной ставке.

Фото: http://medvesti.com/uploads/posts/2013-10