Владимир Путин вручил ковровчанину Орден Дружбы

Её провел президент России Владимир Путин. Около тридцати выдающихся россиян, занятых в науке, промышленности, культуре, здравоохранении и спорте были удостоены орденов и почётных званий. В их числе – наш земляк, шлифовщик производства № 9 завода имени В.А. Дегтярёва Константин Стёпин.

Ковровчанин по праву занял своё место среди «отличников». Рабочий высочайшей квалификации, за многолетний добросовестный труд и творческий подход к своему делу в 1992 году он получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Вся его трудовая биография связана с заводом им. Дегтярёва: вот уже 45 лет, как Константин Стёпин работает на ЗиДе. За эти годы он приобрёл колоссальный опыт, стал примером и наставником для молодёжи.

Наград и благодарностей за успехи в труде от руководства предприятия у Константина Стёпина много, а теперь лично президент страны в знаменитом Екатерининском зале Кремля приколол на лацкан его пиджака государственную награду России – Орден Дружбы.

Среди награждённых – легендарная женщина-космонавт Валентина Терешкова, кинорежиссёр Владимир Меньшов, знаменитый хоккеист и тренер Владислав Третьяк, художественный руководитель «Хора солистов» Михаил Турецкий, актриса Ольга Погодина, музыкант Денис Майданов, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и многие другие.

«Сердечно поздравляю всех, кому сегодня вручены награды Родины. Вы добились важных для страны результатов в самых разных областях: в экономике, решении социальных задач, науке, культуре, государственном строительстве. Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны и будут служить нашему обществу ещё многие-многие годы, десятилетия», – обратился к участникам церемонии Владимир Путин.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54557