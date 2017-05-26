Непогода повалила деревья и выключила свет

Непогода стала причиной нарушения электроснабжения потребителей в нескольких районах области.

На места повреждений были незамедлительно направлены бригады энергетиков «Владимирэнерго». Энергетики вели восстановление электроснабжения в населённых пунктах в Киржачском, Петушинском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Судогодском, Суздальском, Вязниковском, Ковровском, Селивановском и Юрьев-Польском районах. В помощь были дополнительно направлены бригады из других филиалов МРСК Центра и Приволжья. Всего в восстановлении электроснабжения, которое продолжалось до поздней ночи, было занято 46 бригад в количестве 147 человек и 48 единиц техники. Сообщается, что для запитывания социально-значимых объектов энергетики применили резервные источники электроснабжения.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения функционирует круглосуточный контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

К слову, стихия не только оставила жителей региона без света, но и доставила массу других хлопот. Последствиями прошедшего урагана владимирцы делились на страницах соцсетей.

Так, во Владимире, в Добром, возле остановки «Улица Радищева» дерево упало на припаркованный близ него автомобиль.

На Нижней Дуброве ветер снес строительные леса возводящейся там новой школы.

Также подписчики группы “Подслушано Автомобилистов” сообщили об упавшем на автомобиль девере около Ленинской налоговой рядом с гостиницей “Заря”.

Напомним, к выходным в регионе-33 заметно похолодает. В субботу столбик термометра остановится днем на отметке в 15-17 градусов, в воскресенье похолодает до 7-9 градусов. Ночные температуры в выходные будут колебаться от -1 до + 3.

Фото: https://vk.com/overhearauto33?z=photo-70011632_456256345%2Fwall-70011632_1102565