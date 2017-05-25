ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе

Несмотря на то, что объемы международной торговли в 2016 году снижались, ВТБ удалось расширить свой бизнес и предложить передовые решения своим клиентам во внешнеторговых операциях. По итогам 2016 года было проведено более 400 сделок с контрагентами из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, СНГ. Многие проекты были реализованы в партнерстве с международными финансовыми институтами. В общей сложности нашими партнерами в различных транзакциях выступило свыше 100 иностранных структур по всему миру.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления, отметил: «Успешное и планомерное развитие бизнеса ВТБ по торговому и экспортному финансированию в очередной раз подтверждается ведущими мировыми изданиями. Мы продолжим активно развивать бизнес в этом направлении, чтобы предоставлять нашим клиентам максимальные возможности для развития внешнеэкономической деятельности».

Global Trade Review является одним из наиболее известных и авторитетных британских изданий и присуждает награды на основе детального опроса более 6000 специалистов работающих на рынке торгового финансирования.