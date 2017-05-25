Лжецелительница отправится в колонию на 7,5 лет

Муромским городским судом вынесен приговор в отношении 73-летней Веры Пендонен.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мошенница представлялась потерпевшим целительницей «Марией Ивановной», входила к ним в доверие и под предлогом проведения магических обрядов брала у потерпевших денежные средства, ювелирные украшения, а также другое имущество, которое обещала вернуть. Затем Пендонен пропадала. Общая сумма ущерба составила более 3,3 млн рублей.

К слову, ранее Пендонен уже была осуждена приговором Старооскольского городского суда Белгородской области за совершение аналогичных преступлений.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил Пендонен наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговором суда удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба, причиненного преступлениями.

Фото: http://vladprok.ru/vo-vladimirskoj-oblasti-vynesen