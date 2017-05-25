Во Владимире в сквер за ГДК проведут Wi-fi

На электронной площадке госзакупок выставлен муниципальный контракт на благоустройство территории сквера за городским дворцом культуры на улице Горького стоимостью 30,8 миллионов рублей. Торги намечены на 19 июня, и уже буквально через неделю победивший подрядчик приступит к работам. В ходе первого этапа рабочие срубят 200 аварийных деревьев и проведут обрезку 1000 деревьев старше 5 лет.

Подрядчик обязуется разобрать старый фонтан, древний детский городок, а также турники, на котором частенько тренируются подростки из окрестных домов. Слева и справа от дворца снимут весь асфальт и демонтируют фонари, расположенные вдоль дорожек. С двух сторон от ДК построят парковки, в дальней части сквера – площадки для мини-футбола, стритбола, найдется место и для четырех туалетных биокабинок.

По всей территории сквера поставят 100 лавок с урнами. Наконец, со стороны улицы Северная появится безопасный тротуар. Детскую площадку соберут на специальном основании из резиновой крошки. В перспективе в сквере организуют большую цветочную клумбу и множество газонов.

Обновленный сквер откроется 15 июля этого года.